Мужчина, убивший экс-премьера Японии Абэ, заявил, что хотел убить лидера религиозной организации

Мужчина, который выстрелил в бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, заявил, что изначально он хотел убить члена некой религиозной организации. Об этом сообщает РИА Новости.

Название организации, о которой говорил мужчина, не называется.

Как отмечает телеканал NHK, 41-летний задержанный мужчина своим поступком хотел выступить против религиозного объединения, которому, по его словам, относился сам погибший политик.

Нападавший дважды выстрелил Абэ в спину с 10 метров. Стрелка задержали на месте, им оказался 41-летний Тэцуя Ямагами, в прошлом служивший в морских силах самообороны страны.

Синдзо Абэ от полученных ранений скончался в больнице.