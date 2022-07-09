Мужчина, убивший экс-премьера Японии Абэ, заявил, что хотел убить лидера религиозной организации
Он уверяет, что погибший политик являлся членом организации, название которой не называется
Мужчина, который выстрелил в бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, заявил, что изначально он хотел убить члена некой религиозной организации. Об этом сообщает РИА Новости.
Название организации, о которой говорил мужчина, не называется.
Как отмечает телеканал NHK, 41-летний задержанный мужчина своим поступком хотел выступить против религиозного объединения, которому, по его словам, относился сам погибший политик.
Нападавший дважды выстрелил Абэ в спину с 10 метров. Стрелка задержали на месте, им оказался 41-летний Тэцуя Ямагами, в прошлом служивший в морских силах самообороны страны.
Синдзо Абэ от полученных ранений скончался в больнице.