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Мужчина ударил маленькую девочку по лицу в центре Новосибирска

Женщина, которая увидела это, позвонила в полицию, чем вызвала агрессию мужчины в свою сторону

22 часа назад, Илья Звягинцев

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Жительница Новосибирска рассказала о том, что в центре города на её глазах мужчина ударил маленькую девочку по лицу. Пост на эту тему опубликовали в сообществе «АСТ-54».

«По её словам, никто из проходящих мимо мужчин не отреагировал на её крики о помощи. Она рассказывает, что рядом была мать девочки с сыном, который выглядел младше девочки», — сказано в сообщении.

После того как женщина рассказала семье о том, что она вызвала полицию, мужчина стал «кидаться на неё».

Правоохранители посадили семью в служебный автомобиль, где отец девочки сказал им, что воспитывает ребёнка так, как ему хочется.

Комментарии 8

  • Возможно, девочка высказалась против СВО, или иным способом осудила действия армии. В таком случае реакция отца законна и оправдана.
    11 часов назад, Гость   Ответить
  • Ужас!
    11 часов назад, Гость   Ответить
  • насилие в семье приемлемо в 60% семей!!!---- как ты это посчитало, чудо-юдо?
    13 часов назад, Гость   Ответить
  • Единоросс?
    15 часов назад, Гость   Ответить
  • насилие в семье приемлемо в 60% семей!!! ударить ребенка в каждой второй считается нормой. "дать ремня" - слова знакомые почти всем малышам
    19 часов назад, Гость   Ответить
  • Мать у девочки - недалекая женщина, раз вышла замуж за такого урода, нарожала от него детей, и не может их даже защитить от побоев.
    19 часов назад, Гость   Ответить
  • Гость, а вы, видимо, из тех, кто считает, что это нормально, когда здоровый мужик бьет маленьких детей по лицу.
    19 часов назад, Гость   Ответить
  • никто из проходящих мимо мужчин не отреагировал на её крики о помощи.----- ну да, все дураки, одна она заметила!Надо было прохожим ей врачей вызвать.
    22 часа назад, Гость   Ответить
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