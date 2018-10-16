Мужчина устроил стрельбу возле торгового центра в Москве

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Столичная полиция разыскивает водителя, открывшего стрельбу из, предположительно, травматического пистолета возле ТЦ "Метрополис" в Москве. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу московского управления МВД.

По данным источника агентства, рядом с торговым центром между двумя гражданами произошел дорожный конфликт, в ходе которого один из мужчин выстрелил. Предположительно, огонь велся из травматического пистолета. В результате стрелявший разбил окно машины оппонента.

В результате произошедшего никто не пострадал. Ведется поиск стрелявшего водителя.