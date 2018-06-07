Мужчину с трубой подстрелили после нападения на медиков в Челябинске

В Челябинске мужчина с металлической трубой напал на машину скорой помощи, сообщает РЕН ТВ.

Приехавшие на помощь медикам сотрудники полиции также были атакованы дебоширом. Им пришлось применить табельное оружие, чтобы остановить злоумышленника.

После задержания мужчина был доставлен в больницу для оказания медицинской помощи. Примечательно, что врачи скорой помощи, на которых напал мужчина, оказывали ему первую помощь после ранения.

Судя по видео, дебошир основательно разбил машину скорой помощи, а также выбил стекла и "помял бока" полицейскому автомобилю.