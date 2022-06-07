МВД объявило в розыск писателя Дмитрия Глуховского

Министерство внутренних дел России объявило в розыск писателя Дмитрия Глуховского. Как сообщает РИА Новости, на него завели уголовное дело, однако о какой именно статье идет речь, неизвестно.

Как сообщает газета «Известия», 13 мая Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении Глуховского меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца с момента задержания на территории РФ или экстрадиции. Речь идет об уголовном деле по статье о дискредитации ВС РФ.

Дмитрий Глуховский известен как автор романа «Метро 2033», который повествует о Москве, пережившей ядерный взрыв. В 2005 году книга была издана в печатной версии.

Роман снискал коммерческий успех, по его мотивам была создана видеоигра «Metro 2033» для Xbox 360 и PC. Среди других работ Глуховского — «Метро 2034», «Пост», «Метро 2035» и «Будущее», «Текст» и «Сумерки».