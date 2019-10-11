МВД заплатит 3 млн рублей за помощь в поисках серийного душителя пенсионерок

В 2011-2012 годах подозреваемый совершил ряд преступлений в Татарстане, Приволжье и на Урале, сообщили в СК по региону.

В указанный период было произошло более 30 идентичных убийств престарелых женщин. Во всех случаях жертвами были одинокие пенсионерки от 75 до 90 лет. Преступник, используя их доверие и представляясь сотрудником ТСЖ либо социальных служб, проходил в квартиру, где душил их удавкой, например, поясом от халата потерпевшей.

В настоящее время преступления остаются нераскрытыми, но следователи продолжают искать подозреваемого. В ведомстве рассказали о приметах предполагаемого убийцы:

– мужчина в возрасте от 20 до 35 лет;

– среднего роста (около 175 см);

– худощавого телосложения, при этом физически развит, внешность невыразительная;

– городской житель, вырос в неполной семье или воспитывался без родителей;

– имеет невысокий социальный статус и уровень материального благополучия;

– имеет криминальный опыт;

– образование – среднее.

За реальную помощь в поимке преступника МВД гарантирует вознаграждение в размере трех миллионов рублей.