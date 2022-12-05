«Мы все пребывали в шоке». Директор театра Вахтангова рассказал правду о травме молодой актрисы на гастролях в Барнауле

Директор театра имени Вахтангова Кирилл Крок подробно рассказал о том, как актриса Ксения Трейстер получила травму во время спектакля «Война и мир» в Барнауле. Пост об этом руководитель опубликовал во «ВКонтакте».

Напомним, 3 декабря в алтайском краевом театре драмы имени Шукшина в начале спектакля ногу девушки «прошила» огромная заноза. Из-за этого она больше не могла продолжать играть. Прямо по ходу постановки Трейстер заменили на Асю Домскую, которая ранее играла в спектакле другую роль, а травмированную актрису отправили в больницу.

Новости

Общество Кто такая Ксения Трейстер, которая получила травму во время спектакля «Война и мир» на гастролях в Барнауле

«Мы все пребывали в шоке. <...> Даже представить себе было нельзя, что на огромной сцене прекрасного Алтайского краевого театра драмы им. Шукшина, на нашем планшете, который мы специально изготовили для спектакля и всё время возим его с собой, нашлась какая-то щепочка. И когда в первом действии Наташа Ростова проезжает, как мы называем эту сцену, на белых облаках, именно в этом месте щепочка зацепила за ткань, и именно в этом месте оказалась голая ступня Ксюши Трейстер. Актриса пропорола ступню. От шоковой боли она даже сказала, что ничего не чувствует, но в её ступне была огромная заноза», — рассказал он.

По словам руководителя, коллеги схватили актрису и понесли в комнату, где есть диван, и тут же вызвали скорую. Монтировщики обеззаразили рану водкой, а затем прибывшие врачи сделали девушке обезболивающий укол и попытались вытащить занозу, «но, увы, ничего не вышло». «Сказали, что надо везти в больницу. Саша Фомин, монтировщик сцены, поехал с Ксюшей в больницу. А в это время, представьте себе на секунду, идёт спектакль», — отметил Крок.

Директор поблагодарил вахтанговцев, которые в момент ЧП «принимали нужные решения, чтобы не остановить спектакль». Кроме того, Крок выразил признательность актрисе Асе Домской, «которая совершила человеческий и профессиональный подвиг», взяв на себя роль Наташи Ростовой.

«В „Войне и мире“ она исполняет роли Веры Ростовой. Но без этой героини спектакль худо-бедно можно сыграть. В считанные минуты Ася приняла решение заменить Ксению, хотя ранее никогда не играла роль Наташи Ростовой. И мгновенно все — костюмеры, гримёры, партнёры — подбежали к Асе. Перегримировали и переодели, артисты стали подсказывать, что и где ей необходимо делать. Беда моментально сплотила всех. Ася с честью выдержала испытание!» — добавил он.

Крок отметил, что в конце спектакля народный артист России Евгений Князев сказал зрителям о том, что спектакль был совершенно необычный, а также поблагодарил актрису, которая спасла выступление и свой коллектив. «А потом народная артистка России Юлия Рутберг вывела из кулисы с перебинтованной ногой Ксюшу Трейстер. Людмила Максакова сняла с себя медальон и на сцене подарила Асе... Весь зал Алтайского театра драмы взорвался не просто овацией. Люди скандировали одно слово: „Спа-си-бо!“ И вам, дорогие алтайцы, спасибо за понимание и такое человеческое отношение!» — написал Крок.

Впереди у театра Вахтангова ещё три спектакля. Исполнять роль Наташи Ростовой продолжит Ася Домская, а пострадавшая во время выступления в Барнауле Ксения Трейстер отправилась долечиваться в Москву.

Напоследок Крок отметил, что эта история «в очередной раз показала, что когда вахтанговцы вместе, стоят плечом к плечу друг к другу, то даже из самых, казалось бы, неразрешимых ситуаций можно выйти с честью».