На Алтае мужчина рассчитался с таксистом билетом «банка приколов» и попался полиции

В Горно-Алтайске полицейские задержали мужчину, который рассчитался с таксистом билетом «банка приколов», сообщили в МВД по Республике Алтай.

Обратившийся к стражам правопорядка 54-летний шофёр рассказал, что подвёз двух молодых людей, один из которых ему в качестве оплаты за поездку передал пятитысячную купюру. Таксист дал сдачу 4800 рублей и только потом заметил подвох.

Полицейские установили личность подозреваемого — им оказался 30-летний местный житель. Мужчина пояснил, что рассчитался с водителем билетом «банка приколов», так как собственных денег на тот момент у него не было.

Уголовное дело против горожанина возбудили по статье о мошенничестве (ч. 2 ст. 159 УК РФ). Фигуранту предъявили подписку о невыезде.