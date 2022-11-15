На Алтае 20-летний сельчанин укатил у соседа мопед и попался полиции

В Кытмановском районе Алтайского края полицейские раскрыли угон мопеда Racer, сообщили в региональном главке МВД.

К правоохранителям обратился 43-летний житель села Тягун. Мужчина заявил, что неизвестные проникли в его усадьбу, сняли у хозяйственной постройки дверь с петель и похитили транспортное средство.

Стражи порядка установили личность подозреваемого — им оказался 20-летний сосед потерпевшего. Молодой человек рассказал, что знал, где хранится скутер, но не смог его завести и укатил к себе домой. Его уже вернули потерпевшему.

Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 166 УК РФ («Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения»). В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.