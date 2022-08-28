На Алтае 70-летний пенсионер получил условный срок и штраф за попытку напасть с ломом на сотрудников ГИБДД

В Алтайском крае суд признал виновным 70-летнего пенсионера в угрозе применения насилия в отношении сотрудников ГИБДД, сообщили в региональном управлении СК.

Инцидент случился в июне в селе Троицком. Там полицейские начали преследовать машину, водитель которой имел признаки алкогольного опьянения.

Автомобилист попытался скрыться, но всё же был остановлен недалеко от своего домовладения. Правоохранители предложили пенсионеру пройти медосвидетельствование и вызвали эвакуатор для транспортировки автомобиля нарушителя на штрафстоянку, но мужчина от этого пришёл в ярость.

«Несогласный с принятым законным решением пожилой мужчина стал оскорблять полицейских грубой нецензурной бранью, а также взял на территории дома металлический лом, предприняв попытку напасть на стражей порядка. Одному из сотрудников ДПС удалось отобрать лом и задержать мужчину», — говорится в сообщении.

Во время предварительного следствия пенсионер признал вину. Суд назначил ему один год лишения свободы условно, а также оштрафовал его на 14 тысяч рублей за причинённый моральный вред стражам порядка.