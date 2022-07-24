На Алтае автомеханик взял 60 тысяч за ремонт машины, но чинить ее не стал

В Горно-Алтайске полицейские задержали местного автомеханика, который присвоил себе 60 тысяч рублей клиента и исчез, сообщили в региональном МВД.

С заявлением на горожанина к правоохранителям обратился 40-летний житель Майминского района.

«Предварительно установлено, что потерпевший приехал в автомастерскую, чтобы произвести ремонт автомобиля. В ходе осмотра выяснилось, что требуется замена коробки переключения передач. Обсудив условия ремонта, потерпевший оплатил стоимость агрегата и работу по установке в 60 тысяч рублей. Однако, получив денежные средства, мужчина не выполнил свои обязательства по ремонту транспорта и исчез в неизвестном направлении. Попытки связаться с мастером у сельчанина не увенчались успехом», — говорится в сообщении.

Полицейские установили личность 27-летнего подозреваемого, ранее судимого за кражу, и доставили его в отделение. Там он признался в содеянном.

Уголовное дело возбудили по статье ч. 2 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину».