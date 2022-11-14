На Алтае браконьеры убили косуль и спрятали в ручье

В Алтайском крае задержали двух 34-летних браконьеров из Белокурихи, убивших косуль в Алтайском районе, сообщает региональное МВД.

«У подозреваемых не было лицензии на отстрел косуль, а сумма ущерба от их действий составила около 200 тысяч рублей. У мужчин изъяты охотничье ружьё и патроны, два ножа и верёвка, на месте преступления — конечности и шкуры косуль», — рассказали в ведомстве.

Мясо диких животных мужчины спрятали в ручье, упаковав в два резиновых мешка, и собирались забрать чуть позже.

Браконьерам грозит до пяти лет лишения свободы за «незаконную охоту группой лиц по предварительному сговору».