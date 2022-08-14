На Алтае будут судить пенсионера, набросившегося с кулаками на полицейского

В Алтайском крае 67-летний житель Табунского района предстанет перед судом по обвинению в применении насилия в отношении представителя власти, сообщили в региональном управлении СК.

По данным следствия, в апреле 2022 года в орган опеки и попечительства местные жители сообщили, что малолетний ребёнок находится в опасности в своём доме.

Прибывшие по вызову полицейский и представители районной администрации нашли пьяными мать и дедушку вместе с девятилетней девочкой, которая содержалась в опасных для жизни и здоровья условиях.

«Не желая подчиняться законным требованиям сотрудника полиции, мужчина стал оскорблять полицейского, затем нанёс ему не менее пяти ударов по груди и голове, причинив должностному лицу физическую боль», — говорится в сообщении.

В отношении мужчины завели уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей»). Его материалы уже передали в суд на рассмотрение. Свою вину во время предварительного следствия сельчанин не признал.