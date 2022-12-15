На Алтае будут судить владельца верёвочного парка, где едва не задохнулась девочка

В Алтайском крае индивидуальный предприниматель предстанет перед судом за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни, сообщает региональный СК.

Напомним, инцидент произошёл днём 22 июня в Новоалтайске. В комплексе «Верёвкино-парк» 11-летняя девочка запуталась в страховочном снаряжении и получила травму шеи. С признаками асфиксии её доставили в медучреждение.

«В ходе предварительного следствия установлено, что в 2017 году обвиняемый самостоятельно (кустарным способом) изготовил и установил на территории парка культуры и отдыха верёвочную трассу. Привлёк в качестве инструктора несовершеннолетнюю девушку без надлежащего обучения», — рассказали в ведомстве.

В итоге инструктор не смогла оказать экстренную помощь девочке, которая при прохождении этапа «Тарзанка» запуталась в страховочном снаряжении. Спасли ребёнка посетители парка, освободившие шею девочки от тросов.

Уголовное дело направлено в суд. Предпринимателю грозит до двух лет лишения свободы.