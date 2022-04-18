На Алтае бывшего главу района обвиняют в превышении должностных полномочий

Бывшего главу Онгудайского района Республики Алтай обвиняют в превышении должностных полномочий. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Республике Алтай. Ему грозит до семи лет колонии.

Следствие установило, что в 2009 году экс-чиновник приобрёл за счёт районного бюджета дом с земельным участком. Вскоре он передал его главному врачу местной больницы, с которым состоял в дружеских отношениях. Для придания законности процедуре недвижимость была оформлена на брата главврача. Позднее этот брат устроился водителем в эту же больницу.

С января 2012 года по март 2013-го глава района через механизм приватизации незаконно передал этот дом в собственность брату главврача. Фактическим пользователем стал друг обвиняемого.

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В результате этих действий бывший глава нанёс районному бюджету ущерб в размере 600 тысяч рублей. Кроме того, он нарушил права пяти жителей района, признанных нуждающимися в жилье и которые ждали своей очереди на него. В ходе предварительного следствия дом с земельным участком вернули муниципалитету.

Свою вину бывший чиновник не признал. Несмотря на это, уголовное дело с обвинительным заключением передали прокурору.

Ранее бывший заринский чиновник получил условный срок за взятки в крупном размере. Его обвиняли в нарушении закупочных процедур и покровительстве при приёмке работ подрядчиков.