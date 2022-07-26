На Алтае чиновник из «управления законности» за взятки помогал ремонтировать водоснабжение

В Алтайском крае задержали начальника одного из отделов регионального управления юстиции, сообщает краевой СК.

«С 2021 по 2022 год подозреваемый, являясь начальником отдела материально-технического обеспечения Управления юстиции Алтайского края, получал денежные средства от представителя одного из ООО. Взятка предназначалась за принятие юридически значимых решений о выборе именно этой организации в качестве подрядчика на выполнение работ по текущему ремонту водоснабжения и помещений административных зданий в разных районах края, а также беспрепятственную приёмку и подписание документов, являющихся основанием для оплаты услуг», — рассказали в ведомстве.

По данным следствия, в общей сумме чиновник получил 200 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело по признакам «получения должностным лицом взятки в крупном размере».

На сайте управления юстиции убрали имя начальника отдела материально-технического обеспечения.

Ранее в алтайском СК рассказали, сколько чиновников привлекли к ответственности в 2021 и 2022 годах.