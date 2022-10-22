На Алтае детей покусали свинья, собака и неизвестные кошки

В одном из случаев пострадал ребёнок из Новосибирской области

22 октября 2022, 17:46

В Республике Алтай за неделю зафиксировали несколько случаев нападения животных на детей, сообщает региональный Роспотребнадзор.

«От укусов животных пострадали пятеро детей. В Турочакском районе подростка укусила неизвестная собака по дороге из школы. В Чойском и Турочакском районах дети покусаны неизвестными кошками», — рассказали в ведомстве.

Кроме того, в Чемальском районе в зоопарке «Лохматая ферма» ребёнка из Новосибирской области укусила свинья.

Ранее в Иркутской области мужчина умер после укуса свиньи.

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