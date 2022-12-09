На Алтае девочку сбила машина на пешеходном переходе прямо перед школой

Легковой автомобиль сбил 14-летнюю девочку на пешеходном переходе в Горно-Алтайске, ребёнка госпитализировали, сообщили в МВД по Республике Алтай.

По данным полиции, ДТП случилось 8 декабря около 12:50 в микрорайоне «Кучияк».

«60-летний горожанин, управляя автомобилем Suzuki Solio, допустил наезд на 14-летнего пешехода. Девочка переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, находящемуся вблизи средней общеобразовательной школы № 8. В результате ДТП ребёнок с травмами различной степени тяжести был госпитализирован в республиканскую детскую больницу», — рассказали в ведомстве.

Фото: 04.мвд.рф

В отношении водителя возбудили административное расследование по ст. 12.18 и ч. 2 ст. 12.24 КоАП РФ.

Ранее сообщалось, что в Республике Алтай семь пешеходов погибли в результате наездов с начала 2022 года. В полиции отмечали, что большинство таких происшествий произошли не по вине водителей.