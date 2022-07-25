На Алтае двое мужчин украли 400 метров кабеля

В селе Кулунда полицейские раскрыли кражу более 400 метров электрического кабеля со склада хозяйственного магазина, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Под подозрение попали местные жители 1991 и 1994 годов рождения.

«В помещение подозреваемые проникли в ночное время через стену, сделанную из металлического профиля, в начале июля. Ножницами по металлу они вырезали отверстие размером 30 на 40 сантиметров, через которое достали со стеллажа три мотка проводов. О том, в каком именно месте нужно вырезать отверстие, мужчины знали, так как оба ранее работали в данном магазине», — говорится в сообщении.

Ущерб составил более 25 тысяч рублей. Похищенное полицейские нашли в доме одного из подозреваемых. Злоумышленники признали вину и пояснили, что украли провода, чтобы поменять проводку в доме одного из них.

Уголовное дело возбудили по части 2 статьи 158 УК РФ («Кража, совершённая с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище»).