На Алтае двух сельчан задержали за распространение наркотиков «в узком кругу»

Правоохранители задержали в посёлке Беловском Троицкого района молодых людей 1997 и 1998 годов рождения по подозрению в распространении наркотиков. Об этом рассказали в региональном главке МВД.

«Установлено, что они совместно осуществляли изготовление и сбыт наркотического средства растительного происхождения узкому кругу лиц путём тайников-закладок», — сказано в сообщении.

Отмечается, что противоправной деятельностью молодые люди занимались на территории Троицкого района. При обыске у них изъяли вещества массой 13,6 грамма, а также 1,46 грамма марихуаны.

За совершённое правонарушение задержанным грозит вплоть до 20 лет лишения свободы.