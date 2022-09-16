На Алтае двух сельчан задержали за распространение наркотиков «в узком кругу»
За совершённое правонарушение молодым людям грозит до 20 лет лишения свободы
16 сентября 2022, 16:31, Илья Звягинцев
Правоохранители задержали в посёлке Беловском Троицкого района молодых людей 1997 и 1998 годов рождения по подозрению в распространении наркотиков. Об этом рассказали в региональном главке МВД.
«Установлено, что они совместно осуществляли изготовление и сбыт наркотического средства растительного происхождения узкому кругу лиц путём тайников-закладок», — сказано в сообщении.
Отмечается, что противоправной деятельностью молодые люди занимались на территории Троицкого района. При обыске у них изъяли вещества массой 13,6 грамма, а также 1,46 грамма марихуаны.
За совершённое правонарушение задержанным грозит вплоть до 20 лет лишения свободы.
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