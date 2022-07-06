На Алтае «Газель» перевернула трактор, вылетела с трассы и врезалась в березу
Водителя микроавтобуса госпитализировали
6 июля 2022, 13:54
В Алтайском крае водитель «Газели» пострадал после столкновения с трактором на трассе, сообщает «Инцидент Барнаул».
ДТП произошло возле Сибирского в сторону Барнаула.
В региональной ГИБДД пояснили, что водитель микроавтобуса не учёл дорожные условия и неправильно выбрал дистанцию до ехавшего впереди трактора.
«Допустил столкновение с трактором ЮМЗ, с последующим съездом с дороги в правый кювет и наездом на препятствие — дерево», — рассказали в ведомстве.
Водителя «Газели» госпитализировали с травмами различной степени тяжести. Полиция выясняет все обстоятельства ДТП.
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