На Алтае «Газель» перевернула трактор, вылетела с трассы и врезалась в березу

В Алтайском крае водитель «Газели» пострадал после столкновения с трактором на трассе, сообщает «Инцидент Барнаул».

ДТП произошло возле Сибирского в сторону Барнаула.

В региональной ГИБДД пояснили, что водитель микроавтобуса не учёл дорожные условия и неправильно выбрал дистанцию до ехавшего впереди трактора.

«Допустил столкновение с трактором ЮМЗ, с последующим съездом с дороги в правый кювет и наездом на препятствие — дерево», — рассказали в ведомстве.

Водителя «Газели» госпитализировали с травмами различной степени тяжести. Полиция выясняет все обстоятельства ДТП.