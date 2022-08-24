На Алтае глава сельсовета ножом порезал шину из-за места на парковке

Жительница алтайского села Долгово рассказала в паблике «Барнаул 22», как глава сельсовета отомстил ей за занятое место на парковке.

«Подъехала с внучкой к магазину на автомобиле. У магазина в нетрезвом виде стоял глава нашего села Долгово Новичихинского района. Он оскорбил меня нецензурной бранью — решил, что я заняла его парковку. Пока мы были в магазине, он ножом разрезал шину», — написала женщина.

Суд признал главу сельсовета виновным и оштрафовал на 400 рублей, поскольку он «не уничтожил, а всего лишь попортил» шину, стоимость которой 14 600 рублей.

«Какой пример? Можно портить хоть что, при этом будет только штраф? И всё? И он продолжает работать главой сельсовета. И администрация района, думаю, в курсе событий. Весь район в шоке от данной ситуации. До сих пор не приняли никаких мер! Прошу вышестоящие органы оценить ситуацию», — возмутилась сельчанка.