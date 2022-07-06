На Алтае годовалый мальчик захлебнулся в колесе от трактора
Малыш остался без присмотра и погрузился в наполненное водой колесо
6 июля 2022, 15:30
В Алтайском крае женщину будут судить за гибель малолетнего сына во дворе дома, сообщает региональный СК.
Инцидент произошёл в мае 2022 года в одном из сёл Косихинского района.
«Мальчик в возрасте 1 год 10 месяцев, находясь во дворе своего дома, играл возле открытого тракторного колеса, наполненного водой», — рассказали в ведомстве.
Мать ребёнка зашла домой, оставив его без присмотра. В результате малыш погрузился в воду и утонул.
Женщине грозит до двух лет лишения свободы за «причинение смерти по неосторожности».
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