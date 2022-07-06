На Алтае годовалый мальчик захлебнулся в колесе от трактора

В Алтайском крае женщину будут судить за гибель малолетнего сына во дворе дома, сообщает региональный СК.

Инцидент произошёл в мае 2022 года в одном из сёл Косихинского района.

«Мальчик в возрасте 1 год 10 месяцев, находясь во дворе своего дома, играл возле открытого тракторного колеса, наполненного водой», — рассказали в ведомстве.

Мать ребёнка зашла домой, оставив его без присмотра. В результате малыш погрузился в воду и утонул.

Женщине грозит до двух лет лишения свободы за «причинение смерти по неосторожности».