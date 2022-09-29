На Алтае грабитель повалил знакомого и вытащил у него из штанов 12 тысяч рублей

В райцентре Родинского района Алтайского края мужчина ограбил 63-летнего знакомого, который отказал дать в долг, сообщили в региональном МВД.

«Предварительно установлено, что к потерпевшему зашёл в гости односельчанин и попросил одолжить ему денежных средств. Получив отказ, между ними произошла ссора, в результате которой 27-летний мужчина повалил на пол хозяина дома и воспользовавшись его беспомощным состоянием забрал из кармана брюк денежные средства в размере 12 тысяч рублей, после чего покинул место происшествия», — говорится в сообщении.

Потерпевший обратился в полицию, после чего подозреваемого задержали. Мужчина сознался в содеянном. У него изъяли более 7 тысяч рублей, остальные деньги он успел потратить.

В отношении сельчанина возбудили уголовное дело по статье «Грабёж, совершённый с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья» (п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ). Также предъявили ему подписку о невыезде и надлежащем поведении.

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