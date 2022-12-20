На Алтае кассирша турбазы присвоила 1,5 млн рублей выручки

Женщине грозит до 10 лет тюрьмы

20 декабря 2022, 14:35, Никита Черников

Фото: pxhere.com

В Чемальском районе Республики Алтай кассирша турбазы присвоила себе около 1,5 млн рублей выручки. Как сообщили в пресс-службе Алтайского линейного управления МВД, незаконным способом женщина зарабатывала с 2018 по 2021 год.

«45-летняя местная жительница, являясь кассиром и материально-ответственным лицом одной из туристических баз Чемальского района Республики Алтай, присваивала часть выручки своего предприятия. Подозреваемая принимала наличные — выручку данного предприятия, часть которых похищала, а в отчётные документы вносила ложные сведения, уменьшая сумму поступивших денежных средств. Общий ущерб, причинённый организации, составил около 1,5 млн рублей», — говорится в сообщении.

Полицейские изъяли больше 100 томов первичной бухгалтерской документации и проанализировали их в рамках расследования. Женщине предъявили обвинение по части 4 статьи 160 УК РФ («Присвоение или растрата совершённое в особо крупном размере»), которая предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Свою вину фигурантка признала, возместив причинённый ущерб в ходе расследования. Ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.