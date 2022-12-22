На Алтае крупного чиновника обвиняют в мошенничестве и смертельном ДТП

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении председателя комитета по физической культуре и спорту Республики Алтай. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ („Мошенничество“) и ч. 3 ст. 264 УК РФ („Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека“)», — сказано в сообщении.

В 2015 году мужчина, будучи главой фермерского хозяйства, похитил денежные средства в размере 790 тысяч рублей, выделенные в рамках гранта Минсельхоза.

В июле 2022 года чиновник в районе Акташского ретранслятора неудачно проехал на квадроцикле со знакомой. Техника перевернулась, а женщина от полученных травм скончалась.

Дело передано в суд для рассмотрения.