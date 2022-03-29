На Алтае лесоруб напилил сосен на 230 тысяч рублей и попался полиции

В Алтайском крае полицейские задержали жителя посёлка Восточного Тальменского района, подозреваемого в незаконной рубке деревьев. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

По предварительным данным ведомства, в марте мужчина 1978 года рождения незаконно спилил две сырорастущих сосны. Древесину сельчанин собирался вывезти на грузовике и использовать её для собственных нужд.

Полицейские изъяли бензопилу, автомобиль ЗИЛ и сортименты сосен. Краевое Минприроды оценивает ущерб на сумму более 230 тысяч рублей. Уголовное дело возбудили по статье «Незаконная рубка лесных насаждений».