На Алтае мальчик выстрелил брату в голову во время стрельбы по банкам
Двое детей во дворе дома играли с оружием без присмотра взрослых
В Алтайском крае ребёнок получил тяжёлую травму во время игры с пневматическим оружием, сообщает региональный СК.
Инцидент произошёл в Славгороде днём 11 октября. Двое детей во дворе дома играли с оружием без присмотра взрослых.
«Во время стрельбы по банкам один из братьев произвёл выстрел, попав в другого. С полученной травмой головы 12-летний мальчик госпитализирован в медицинское учреждение», — рассказали в ведомстве.
В СК возбудили уголовное дело по признакам «причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности».
Следствие устанавливает обстоятельства произошедшего, также изучает причины, по которым дети получили доступ к пневматическому оружию.
Ранее в Алтайском крае школьник случайно ранил восьмиклассника выстрелом из пистолета.