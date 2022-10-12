На Алтае мальчик выстрелил брату в голову во время стрельбы по банкам

В Алтайском крае ребёнок получил тяжёлую травму во время игры с пневматическим оружием, сообщает региональный СК.

Инцидент произошёл в Славгороде днём 11 октября. Двое детей во дворе дома играли с оружием без присмотра взрослых.

«Во время стрельбы по банкам один из братьев произвёл выстрел, попав в другого. С полученной травмой головы 12-летний мальчик госпитализирован в медицинское учреждение», — рассказали в ведомстве.

В СК возбудили уголовное дело по признакам «причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности».

Следствие устанавливает обстоятельства произошедшего, также изучает причины, по которым дети получили доступ к пневматическому оружию.

Ранее в Алтайском крае школьник случайно ранил восьмиклассника выстрелом из пистолета.