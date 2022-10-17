На Алтае молодой водитель без прав врезался в скалу

23-летний водитель пострадал в результате ДТП в Онгудайском районе Республики Алтай, сообщили в региональном МВД.

Авария случилась 16 октября около 08:15. Молодой человек за рулём Toyota Corolla не справился с управлением и выехал на «встречку», а затем врезался в скалу.

Водитель иномарки обратился в районную больницу за медицинской помощью, не госпитализирован.

Во время разбирательства полицейские выяснили, что у мужчины нет водительских прав. В итоге в отношении него составили протоколы об административных правонарушениях по ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ («Выезд в нарушение ПДД на полосу, предназначенную для встречного движения») и по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ («Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством»).

Напомним, 15 октября в Республике Алтай в ДТП при опрокидывании иномарки погиб 24-летний водитель, ещё трое человек пострадали.