На Алтае москвичка упала с лошади и на вертолете улетела в больницу

В Республике Алтай туристка из Москвы упала с лошади в горной труднодоступной местности и получила переломы, сообщает региональное управлении ГОЧС.

Инцидент произошел 12 июля в урочище Шокпартас (Чокпортас) Кош-Агачского района в 30 километрах от поселка Джазатор.

«48-летняя жительница Москвы упала с лошади, предположительно получила травмы: перелом таза и ключицы. Женщина не могла самостоятельно передвигаться. В связи с тем, что местность, где находилась пострадавшая, горная, отдаленная и труднодоступная, потребовалась санитарная эвакуация воздушным судном», — рассказали в ведомстве.

Туристка из Москвы пострадала на Алтае / Фото: t.me/ugochs_altay

13 июля для эвакуации пострадавшей направили вертолет МИ-8Т, который приземлился в километре от места происшествия.

Пожарные и медработник дошли до места, где находилась пострадавшая, уложили ее на носилки и донесли до вертолета.

Москвичку доставили в село Тюнгур, откуда на машине скорой помощи отвезли в Усть-Коксинскую ЦРБ.