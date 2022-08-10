На Алтае мотоциклист врезался в УАЗ и попал в больницу

Мотоциклист пострадал в результате ДТП в Онгудайском районе Республики Алтай, сообщили в региональном МВД.

По данным полиции, 8 августа около 20:10 20-летний местный житель ехал на мотоцикле Avantis со стороны села Акташ в направлении села Шебалино и при обгоне машины столкнулся с поворачивающим налево автомобилем «УАЗ Патриот», за рулём которого сидела 40-летняя местная жительница.

Фото: 04.мвд.рф

«В результате ДТП водитель мотоцикла с травмами различной степени тяжести был госпитализирован в Онгудайскую районную больницу, где у него была взята кровь на алкоголь. В ходе разбирательства было установлено, что он сел за руль мотоцикла, не имея права управления транспортным средством», — рассказали в полиции.

Также добавили, что в отношении сельчанина вынесли определение о возбуждении административного дела по статьям о вождении при отсутствии водительских прав и выезде на встречную полосу в нарушение ПДД.