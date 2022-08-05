На Алтае мужчина до смерти избил сожительницу табуретом

Жителя Заринска обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью сожительнице, повлекшего её смерть, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

По данным следствия, майским днём мужчина распивал спиртное вместе с женщиной у себя дома. Во время застолья между возлюбленными произошла ссора.

«Разозлившись, обвиняемый нанёс потерпевшей руками, ногами, а также табуретом множественные удары в область жизненно важных органов. От полученных телесных повреждений 50-летняя женщина через несколько часов скончалась в медицинском учреждении», — говорится в сообщении.

42-летний горожанин признал вину. Дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ передали в суд.