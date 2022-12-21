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На Алтае мужчина напал с отвёрткой на полицейских и сопротивлялся даже после нескольких выстрелов

Сельчанин так сильно хотел отстоять свой снегоход, что решился на нападение на сотрудников полиции

21 декабря 2022, 14:43, Илья Звягинцев

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В Алтайском крае перед судом предстал мужчина, который напал на полицейских с отвёрткой. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов.

Инцидент произошёл 20 февраля в селе Камышенка. Правоохранители хотели забрать снегоход мужчины на спецстоянку, но он не собирался расставаться с транспортом.

Вооружившись отвёрткой, сельчанин стал угрожать полицейским, а после напал на них. Выстрелы в колено и в руку не остановили разбушевавшегося мужчину. Даже лёжа он несколько раз ударил полицейского отвёрткой, а успокоился только после очередного выстрела в воздух.

На суде своей вины сельчанин не признал. Суд приговорил его к двум годам лишения свободы условно.

Комментарии 12

  • Может ему повестку вручить
    21 декабря, Гость   Ответить
  • Выстрелов не боится, в новых регионах может быть полезен
    21 декабря, Гость   Ответить
  • Молодец мужик. А то мусора думают, что они все отбирать могут, гопники, так их главный гопник научил.
    21 декабря, Гость   Ответить
  • Суд приговорил его к двум годам лишения свободы условно. === 2 года условно за нападение на полицейского??? Да еще и с холодным оружием??? Да еще с причинением вреда здоровью??? Это как?????????????? Тут что-то мутно, либо полицаи вкорень неправы были сами на мужика напали, либо... ?
    21 декабря, Гость   Ответить
  • Да еще и с холодным оружием??--------отвертка не холодняк
    21 декабря, Гость   Ответить
  • Вот ежелиб со стаканчиком напал, тогда да - тюрьма.
    21 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, отвертка не холодняк --- но все равно удивительно, что 2 условно!)))
    21 декабря, Гость   Ответить
  • Модератор пидарас в сраку ебаный не раз
    21 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, но все равно удивительно,что 2 года условно-----так выстрел в колено гарантированная инвалидность, еще не известно что с рукой,так и кто там за ним ходить будет(да и вопросов много возникает и по изъятию и по стрельбе много,вот это и может быть ответ по такому малому сроку)
    21 декабря, Гость   Ответить
  • А на каком основании полицейские хотели изьять снегоход у него дома? Этак оне завтра придуд изымать у вас телевизор. Как тогда запоёте?
    21 декабря, Гость   Ответить
  • ПОНРАВИЛСЯ СНЕГОХОД
    21 декабря, Гость   Ответить
  • Мутная история... Напал с отвёрткой.. Свидетелей нет.. Отвёртка тоже не его..
    26 декабря, Гость   Ответить
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