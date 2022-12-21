На Алтае мужчина напал с отвёрткой на полицейских и сопротивлялся даже после нескольких выстрелов

Сельчанин так сильно хотел отстоять свой снегоход, что решился на нападение на сотрудников полиции

21 декабря 2022, 14:43, Илья Звягинцев

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае перед судом предстал мужчина, который напал на полицейских с отвёрткой. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов.

Инцидент произошёл 20 февраля в селе Камышенка. Правоохранители хотели забрать снегоход мужчины на спецстоянку, но он не собирался расставаться с транспортом.

Вооружившись отвёрткой, сельчанин стал угрожать полицейским, а после напал на них. Выстрелы в колено и в руку не остановили разбушевавшегося мужчину. Даже лёжа он несколько раз ударил полицейского отвёрткой, а успокоился только после очередного выстрела в воздух.

На суде своей вины сельчанин не признал. Суд приговорил его к двум годам лишения свободы условно.