На Алтае мужчина получил пять лет колонии за то, что кидался камнями и с карабином в руках угрожал убийством

Вооружённого злоумышленника задержали на берегу Телецкого озера

28 декабря 2022, 11:32, Никита Черников

Фото: СУ СКР по Республике Алтай

В Турочакском районе Республики Алтай неоднократно судимый местный житель получил пять лет колонии общего режима за хулиганство, незаконный оборот оружия и угрозу убийством. Об этом сообщили в региональном управлении СК.

Инцидент случился днём 13 апреля 2021 года в селе Артыбаш. 35-летний мужчина, находящийся в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, без какого-либо повода начал конфликтовать с мужчинами, которые чинили судно на берегу Телецкого озера. Злоумышленник начал кидаться камнями, а затем пригрозил их застрелить и ушёл. Вскоре сельчанин вернулся с заряженным карабином, но к этому времени на место уже приехал участковый.

В итоге обвиняемый направил ствол на полицейского, демонстрируя готовность выстрелить в него. Тем не менее правоохранителям удалось обезоружить преступника. Мужчину доставили в участок, где выяснили, что он уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности, а также имеет непогашенную судимость, в том числе по статьям о наркотиках (ст. 228 УК РФ) и применении насилия в отношении представителя власти (ст. 318 УК РФ).

«Суд с учётом собранных по уголовному делу доказательств признал его виновным и назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Осуждённый взят под стражу в зале суда», — рассказали в ведомстве.