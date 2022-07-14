На Алтае мужчина попытался «отмазать» знакомого от тюрьмы и угодил на скамью подсудимых

37-летний житель Табунского района предстанет перед судом за дачу заведомо ложных показаний. Об этом сообщили в региональном СК.

«Следствием установлено, что в конце октября 2019 года обвиняемый, стремясь ввести в заблуждение суд относительно обстоятельств рассматриваемого уголовного дела по обвинению его знакомого в совершении преступления и с целью помочь ему избежать уголовной ответственности, дал суду заведомо ложные показания в качестве свидетеля», — сказано в сообщении.

Отмечается, что мужчину предупреждали об ответственности за дачу ложных показаний.

Уголовное дело в отношении сельчанина передали в суд.