На Алтае мужчина украл у соседа слесарный инструмент и попался полиции
Ущерб потерпевший оценил в 50 тысяч
5 сентября 2022, 10:46, Никита Черников
В Тальменском районе Алтайского края полицейские раскрыли кражу из частного дома, сообщили в региональном МВД.
Накануне в дежурную часть обратился 36-летний житель села Новоеловка. Мужчина рассказал, что кто-то проник в его дом, сломав оконную раму, и похитил слесарный инструмент.
Стоимость ущерба, по оценке заявителя, составила порядка 50 тысяч рублей.
«Сотрудники уголовного розыска в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий установили личность подозреваемого. Им оказался молодой человек, проживающий по соседству, который дал признательные показания», — говорится в сообщении.
Мужчине предъявили подписку о невыезде и надлежащем поведении, а также завели в отношении него уголовное дело по статье о краже с незаконным проникновением (п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ).
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