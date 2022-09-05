На Алтае мужчина украл у соседа слесарный инструмент и попался полиции

В Тальменском районе Алтайского края полицейские раскрыли кражу из частного дома, сообщили в региональном МВД.

Накануне в дежурную часть обратился 36-летний житель села Новоеловка. Мужчина рассказал, что кто-то проник в его дом, сломав оконную раму, и похитил слесарный инструмент.

Стоимость ущерба, по оценке заявителя, составила порядка 50 тысяч рублей.

«Сотрудники уголовного розыска в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий установили личность подозреваемого. Им оказался молодой человек, проживающий по соседству, который дал признательные показания», — говорится в сообщении.

Мужчине предъявили подписку о невыезде и надлежащем поведении, а также завели в отношении него уголовное дело по статье о краже с незаконным проникновением (п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ).