На Алтае на проезжую часть свалился огромный валун из-за обвала в горах

В Республике Алтай на перевале Чике-Таман из-за обвала в горах камни скатились на дорогу и практически полностью перекрыли путь транспорту, рассказали amic.ru очевидцы.

«Вот так вот перевал засыпало», — отметил на видео водитель.

Обвал в горах / Фото: amic.ru

Ранее сильный камнепад произошёл в республике на трассе между сёлами Купчегень и Яломан.