На Алтае на проезжую часть свалился огромный валун из-за обвала в горах
Камни практически полностью перекрыли дорогу
30 сентября 2022, 13:02
В Республике Алтай на перевале Чике-Таман из-за обвала в горах камни скатились на дорогу и практически полностью перекрыли путь транспорту, рассказали amic.ru очевидцы.
«Вот так вот перевал засыпало», — отметил на видео водитель.
Обвал в горах / Фото: amic.ru
Ранее сильный камнепад произошёл в республике на трассе между сёлами Купчегень и Яломан.
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