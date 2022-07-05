На Алтае начальница почтового отделения всё лето похищала пенсии и пособия

В Алтайском крае бывшая начальница отделения почтовой связи получила условный срок за присвоение денежных переводов, сообщает региональный СК.

«С июня по август 2021 года осуждённая, имея свободный доступ к денежным средствам ОА „Почта России“, систематически брала денежные средства, предназначенные для выплаты пенсии и социальных пособий клиентам почтамта», — рассказали в ведомстве.

Женщина подделывала подписи получателей при заполнении платёжных поручений, а также составляла недостоверные отчёты о движении денег в отделении почтовой связи.

В итоге начальница похитила около 40 тысяч рублей. Свою вину она признала, суд назначил ей два года лишения свободы условно.