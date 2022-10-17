На Алтае наказали браконьера, убившего лосей после преследования на тракторе

В Алтайском крае браконьер получил условный срок, а также его лишили права заниматься любительской и спортивной охотой, сообщает региональное Минприроды.

«Браконьер преследовал копытных на тракторе МТЗ-80. Приблизившись на расстояние, достаточное для ведения прицельной стрельбы, незаконно отстрелил две особи самки лося в охотничьих угодьях Благовещенского района», — рассказали в ведомстве.

Мужчина во время следствия и в суде отрицал вину. Он пояснял, что случайно сбил на тракторе одного агрессивного лося, а второго нашёл уже мёртвым. После этого он «решил отвезти туши к себе домой».

Однако все заявления сельчанина опровергли пять экспертиз и показания 19 свидетелей. Виновность мужчины подтвердил и суд апелляционной инстанции Алтайского краевого суда.

В итоге браконьер получил три года условно. Также с него взыскали 800 тысяч рублей для возмещения ущерба, причинённого охотничьему фонду.

Ранее жители Алтая убили самку лося и прицепили к машине, а после пытались скрыться от полиции.