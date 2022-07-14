На Алтае неизвестные украли 21 корову у фермера
Предположительно, рогатый скот увезли на фуре
14 июля 2022, 11:57
В Алтайском крае ночью 10 июля неизвестные на грузовой машине похитили крупный рогатый скот, сообщает «Инцидент Бийск».
Преступление произошло в Целинном районе в селе Верх-Яминское. Фермер утром обнаружил пропажу 21 животного.
«Уважаемые граждане, может кто-то ехал в это время и видел груженую скотом машину с тентом, либо фуру. От вас будет важна любая информация. Мы надеемся, что есть еще неравнодушные к чужой беде люди», — попросил фермер о помощи.
Контакты для связи опубликовали в сообществе.
Комментарии
Новости партнеров