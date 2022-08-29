На Алтае несколько парней решили покататься и угнали автомобиль

На Алтае группа парней, среди которых два подростка, предстанет перед судом. Об этом сообщили в региональном СК.

«По версии следствия, в ночное время в июне 2022 года четверо обвиняемых, трое из которых несовершеннолетние в возрасте от 15-ти до 16-ти лет, увидели возле жилого многоквартирного дома в одном из сёл Целинного района припаркованный автомобиль ВАЗ-21043», — сказано в сообщении.

Молодые люди попытались угнать автомобиль, но не смогли сделать этого и забрали аккумулятор.

Желание покататься у них не пропало. Они нашли другую машину, угнали его и поехали на улицы села.

В ходе предварительного следствия молодые люди признали свою вину. Теперь им предстоит предстать перед судом.