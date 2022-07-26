На Алтае несовершеннолетнего фотографа ударило током на железной дороге
Он забрался на вагон и задел контактную сеть
26 июля 2022, 11:35, Никита Черников
Подростка ударило током в Алтайском крае, сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР.
Инцидент случился 25 июля около 23:20 на ж/д станции Хабары Западно-Сибирской железной дороги.
«Несовершеннолетний в целях фотографирования забрался на грузовой вагон, где получил удар электрическим током от контактной сети. Подросток с термическими ожогами был доставлен в медицинское учреждение, ему оказывают всю необходимую помощь», — рассказали в ведомстве.
Правоохранители проводят проверку. По её результатам примут процессуальное решение.
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