На Алтае обиженная разносчица рекламного спама сожгла почтовый ящик в подъезде

Конфликт с разносчицей рекламы в Бийске закончился пожаром в жилом доме. Об этом рассказали подписчики сообщества «Бийск 22».

Инцидент произошёл в доме по адресу улица Советская, 187/3. Жильцы заметили в подъезде девушку, которая разносила рекламу сервиса по ремонту компьютеров, и сделали ей замечание, что такая реклама им не нужна. Данное заявление её, судя по всему, очень обидело.

В тот момент, когда никто не видел, она подожгла почтовые ящики в подъезде. Потушить пожар удалось благодаря быстрой реакции жителей дома.

Люди несколько раз звонили по номеру, указанному в листовке, но каждый раз им отвечали, что не имеют никакого отношения к девушке, устроившей поджог.