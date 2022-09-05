На Алтае осудили мать, чей годовалый ребенок утонул в тракторном колесе с водой

К семи месяцам ограничения свободы приговорил суд 38-летнюю жительницу Косихинского, у которой утонул ребенок в самодельном бассейне

5 сентября 2022, 19:49

В Алтайском крае признали виновной в причинении смерти по неосторожности женщину, чей сын утонул самодельном бассейне, сообщает Следком.

Трагедия случилась ещё в мае. Ребёнок, которому был 1 год и 10 месяцев от роду остался один во дворе, когда мать зашла в дом. Во дворе был установлен самодельный бассейн, сделанный из колеса от трактора. Оставленный без присмотра мальчик залез в воду и захлебнулся.

Мать признала свою вину в ходе следствия.

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