На Алтае осудили мать, чей годовалый ребенок утонул в тракторном колесе с водой
К семи месяцам ограничения свободы приговорил суд 38-летнюю жительницу Косихинского, у которой утонул ребенок в самодельном бассейне
5 сентября 2022, 19:49
В Алтайском крае признали виновной в причинении смерти по неосторожности женщину, чей сын утонул самодельном бассейне, сообщает Следком.
Трагедия случилась ещё в мае. Ребёнок, которому был 1 год и 10 месяцев от роду остался один во дворе, когда мать зашла в дом. Во дворе был установлен самодельный бассейн, сделанный из колеса от трактора. Оставленный без присмотра мальчик залез в воду и захлебнулся.
Мать признала свою вину в ходе следствия.
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