На Алтае осудят мужчину, который дал взятку на таможне

В Республике Алтай перед судом предстанет мужчина, которого подозревают в даче взятки сотруднику таможни. Об этом сообщили в региональном СК.

1 сентября гражданин Монголии попытался подкупить сотрудника таможни в Ташанте. Размер подкупа составил 30 тысяч рублей.

«Указанные денежные средства предназначались за совершение в пользу фигуранта заведомо незаконных действий — беспрепятственное осуществление им временного ввоза на территорию Российской Федерации автомобиля без внесения им обеспечения исполнения обязанностей по уплате таможенных пошлин, налогов, необходимых на выпуск автомобиля в свободное обращение», — сказано в сообщении.

После дачи взятки мужчину задержали сотрудники таможни.