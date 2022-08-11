На Алтае парень с девушкой под видом соцработников украли у пенсионерки полмиллиона рублей

В Троицком районе Алтайского края 25-летний парень и 28-летняя девушка украли у пенсионерки более 570 тысяч рублей, сообщили в региональном МВД.

74-летняя горожанка рассказала полицейским, что днём к ней домой пришли молодые люди и представились соцработниками.

«Они начали убеждать доверчивую бабушку, что той необходимо пройти обследование и ответить на вопросы о состоянии своего здоровья. В то время как женщина отвлекала её, мужчина похитил из серванта деньги», — говорится в сообщении.

Подозреваемых задержали. Возбуждено уголовное дело по статье о краже в крупном размере (пункт «в» часть 3 статьи 158 УК РФ). Фигурантов заключили под стражу.