На Алтае парень угнал ВАЗ за 40 тысяч и обменял его на мотоцикл
Молодой человек попался полиции, машину изъяли
4 сентября 2022, 12:50, Никита Черников
В Бурлинском районе Алтайского края мужчина украл у жительницы райцентра автомобиль, сообщили в региональном МВД.
58-летняя женщина обратилась в полицию. Ущерб, по её словам, составил более 40 тысяч рублей.
Участковый в ходе оперативно-разыскных мероприятий установил личность подозреваемого. Им оказался 20-летний местный житель.
«Он дал признательные показания, пояснив при этом, что совершил угон автомобиля, а позже обменял его в селе Устьянка Бурлинского района на мотоцикл», — говорится в сообщении.
Автомобиль изъяли. Подозреваемому предъявили подписку о невыезде и надлежащем поведении, а также завели против него уголовное дело по статье «Кража, совершённая с причинением значительного ущерба гражданину» (п. «б» и «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ).
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