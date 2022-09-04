На Алтае парень угнал ВАЗ за 40 тысяч и обменял его на мотоцикл

В Бурлинском районе Алтайского края мужчина украл у жительницы райцентра автомобиль, сообщили в региональном МВД.

58-летняя женщина обратилась в полицию. Ущерб, по её словам, составил более 40 тысяч рублей.

Участковый в ходе оперативно-разыскных мероприятий установил личность подозреваемого. Им оказался 20-летний местный житель.

«Он дал признательные показания, пояснив при этом, что совершил угон автомобиля, а позже обменял его в селе Устьянка Бурлинского района на мотоцикл», — говорится в сообщении.

Автомобиль изъяли. Подозреваемому предъявили подписку о невыезде и надлежащем поведении, а также завели против него уголовное дело по статье «Кража, совершённая с причинением значительного ущерба гражданину» (п. «б» и «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ).