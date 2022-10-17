На Алтае пенсионер попал в ДТП на кладбище и с двумя пассажирками угодил в больницу

Три человека пострадали в результате опрокидывания легкового автомобиля в Горно-Алтайске, сообщили в республиканском МВД.

Авария случилась 16 октября на территории городского кладбища № 3. По данным полиции, 65-летний водитель ГАЗ-310290 не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и перевернулся.

«В результате ДТП в республиканскую больницу были доставлены водитель и два пассажира автомобиля: 45-летняя горожанка и 31-летняя жительница Турочакского района», — говорится в сообщении.

В отношении водителя вынесли определение о возбуждении дела об административном правонарушении по ч. 2 ст. 12.24 КоАП РФ («Нарушение правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего»).