На Алтае пенсионерка избила костылём другую пенсионерку из-за упрёка в том, что она не возвращает долг

В Майминском районе Республики Алтай конфликт между двумя пенсионерками закончился возбуждением уголовного дела, сообщили в региональном МВД.

84-летняя местная жительница рассказала полицейским, что её 60-летняя знакомая, которая часто приходит к ней в гости, во время очередного визита избила её костылём, душила, а также угрожала убийством.

Подозреваемую задержали и доставили в отделение, где она призналась в содеянном.

Во время разбирательства полицейские установили, что конфликт между женщинами возник из-за того, что гостье не понравился упрёк в её адрес от хозяйки о том, что она долго не отдаёт долг их общей знакомой.

«Женщина выхватила у неё костыль, которым несколько раз ударила сельчанку по рукам и ногам. После чего, повалив её на пол и приставив костыль к горлу пожилой женщины, стала её душить, высказывая при этом угрозу убийством. После того как подозреваемая успокоилась, она ушла к себе домой, а пенсионерка позвонила участковому уполномоченному полиции», — рассказали в ведомстве.

Уголовное дело возбудили по статье об угрозе убийством (ч. 1 ст. 119 УК РФ).