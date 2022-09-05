На Алтае подсудимый неприлично обругал прокурора, за что будет судим еще раз

За совершение преступления прямо во время судебного заседания будет вторично судим житель Топчихинского района

5 сентября 2022, 17:29

В Алтайском крае в суд передали дело 35-летнего сельчанина, который в неприличной форме оскорбил прокурора, передаёт краевое Следственное управление СКР.

Неоднократно судимый до этого житель Топчихинского района в августе 2022 года находился в суде, где рассматривалось его уголовное дело о причинении телесных повреждений местному жителю. Во время слушания подсудимый в неприличной форме оскорбил прокурора.

Во время следствия этот человек признал свою вину, его новое дело передано в суд.

Напомним, что жителя Зонального района будут судить за то, что он напал на сотрудников ДПС.

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